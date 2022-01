Quirinale, Toti (Coraggio Italia): “Sì a Berlusconi se ci sono condizioni ma noi non abbiamo alcun pregiudizio anti-Draghi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nonostante in casa dem si continui a ripetre il mantra “se volgiamo un garante dell’unità nazionale non ci può essere un candidato di parte” per sbarrare la strada a Silvio Berlusconi come candidato per il Colle, una delle componenti di centrodestra, Coraggio Italia, capeggiata da Giovanni Toti e Luigi Brunaro, che si è riunita oggi a Roma, al ‘padre nobile’ del centrodestra non sbarra la strada: “Noi siamo noi che mettiamo veti a nessuno, tantomeno a Berlusconi che per noi è eleggibile”, afferma Brugnaro, che però aggiunge: “Non saremo noi a togliere le castagne dal fuoco del centrodestra, ma chi è candidato deve dirlo – chiaro il riferimento proprio a Berlusconi – e per noi è augurabile un’ampia convergenza”. “Non c’è un derby tra Draghi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nonostante in casa dem si continui a ripetre il mantra “se volgiamo un garante dell’unità nazionale non ci può essere un candidato di parte” per sbarrare la strada a Silviocome candidato per il Colle, una delle componenti di centrodestra,, capeggiata da Giovannie Luigi Brunaro, che si è riunita oggi a Roma, al ‘padre nobile’ del centrodestra non sbarra la strada: “Noi siamo noi che mettiamo veti a nessuno, tantomeno ache per noi è eleggibile”, afferma Brugnaro, che però aggiunge: “Non saremo noi a togliere le castagne dal fuoco del centrodestra, ma chi è candidato deve dirlo – chiaro il riferimento proprio a– e per noi è augurabile un’ampia convergenza”. “Non c’è un derby trae ...

