Quirinale, scelti i delegati di Marche, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta: per le maggioranze eletti governatori e presidenti d’assemblea (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo le nove di martedì (e l’Abruzzo che ha votato a fine dicembre) altre quattro regioni hanno scelto i propri delegati da mandare a Roma per l’elezione del presidente della Repubblica, in programma dal 24 gennaio. Nelle Marche, in Sicilia e in Sardegna (che designano tre rappresentanti ciascuna) è passato il consueto schema che prevede l’elezione del presidente della giunta, del presidente dell’assemblea regionale e di un rappresentante dell’opposizione. Il voto ha acceso un caso politico in Assemblea Siciliana, dove il governatore Nello Musumeci ha ottenuto solo 29 voti (contro i 32 del grillino Nuccio Di Paola e i 44 di Gianfranco Micciché) e ha minacciato per questo le dimissioni. In Sardegna, invece, passano senza sorprese il presidente della Regione Christian Solinas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo le nove di martedì (e l’Abruzzo che ha votato a fine dicembre) altre quattro regioni hanno scelto i proprida mandare a Roma per l’elezione del presidente della Repubblica, in programma dal 24 gennaio. Nelle, ine in(che designano tre rappresentanti ciascuna) è passato il consueto schema che prevede l’elezione del presidente della giunta, del presidente dell’assemblea regionale e di un rappresentante dell’opposizione. Il voto ha acceso un caso politico in Assembleana, dove il governatore Nello Musumeci ha ottenuto solo 29 voti (contro i 32 del grillino Nuccio Di Paola e i 44 di Gianfranco Micciché) e ha minacciato per questo le dimissioni. In, invece, passano senza sorprese il presidente della Regione Christian Solinas ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @SBidimedia: Situazione delegati regionali per il #Quirinale Dopo che 14 regioni hanno già designato i loro questa la situazione per pa… - SBidimedia : Situazione delegati regionali per il #Quirinale Dopo che 14 regioni hanno già designato i loro questa la situazion… - Stefano_Lupus : RT @PCirinoPomicino: Paolo Cirino Pomicino al Tg2: al Quirinale non ci si candida ma si viene scelti - GiorgioGerardi1 : RT @PSchioppa: Con il 50% dei delegati regionali scelti a grandi elettori per il #Quirinale viste le appartenenze, mai come stiamo facendo… - TgrRaiVeneto : Si tratta di Luca Zaia, presidente della Regione; Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio Regionale; e Giacomo… -