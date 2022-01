Quirinale | riecco perfino Verdini direttamente dai domiciliari Pranzo vicino alle Camere con Cesa Che dice | “Berlusconi? Ce la farà”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Meno dodici giorni al 24 gennaio, meno dodici giorni dall’inizio delle votazioni per il presidente della Repubblica. Gli incontri tra leader, deputati e senatori si susseguono. A dare il viadanze è stato l’incontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il segretario del Pd Enrico Letta di lunedì. Ieri, martedì, è stata la volta di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per il palazzo oggi, dopo il duello a distanza tra Salvini e Letta in tv, è il giorno della riflessione e delle interpretazioni. Nel caos dei tessitori delle trame quirinalizie, a destare curiosità è iltra il segretario nazionale dell’Unione di Centro, Lorenzoe l’uomo dei numeri parlamentari della stagioneana (e anche renziana), Denis. I due si sono incontrati al ristorante Pastation, che si trova a metà ...

Advertising

BrunoMaggi : RT @fattoquotidiano: Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Berlu… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Berlu… - fattoquotidiano : Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale riecco

Il Fatto Quotidiano

...] Di RQuotidiano il ritrattodonna Mestizia collezionista di smalti, poltrone Bat - caverne Letizia Moratti in lizza per il. Avvisate i corazzieri. Il matrimonio con Gian Marco, San ......Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al, torna in campo un antico movimento che negli anni di B. premier aveva portato in piazza migliaia di persone per protestare.il ...Mai lieta fu Letizia. Figuriamoci noi a dovercene occupare, causa Quirinale, locazione quanto mai vacante che (forse) l’attende nella possibile emergenza politico-psichiatrica dei maschi Alfa costrett ...