Quirinale | Renzi | “Serve intelligenza politica come nel 2015”

ROMA – "Ciascuno ha un'idea diversa, pare. Io mi limito a questa considerazione: in un passaggio del genere, Serve grande capacità e intelligenza politica. Nel 2015 c'è stata, nel 2013 no. Nel 2015 abbiamo eletto un Presidente con numeri superiori a quelli dei gruppi che in teoria appoggiavano Mattarella, nel 2013 hanno bruciato almeno tre presidenti per imperizia o incapacità. Quindi il mio messaggio è molto semplice: ci vuole la politica, non gli slogan. Il primo incontro dei parlamentari di Italia Viva sarà venerdì sera, per adesso da remoto, alle 21.30". Così il leader di Iv, Matteo Renzi (foto), nella sua e-news.

