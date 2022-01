Quirinale | Renzi | ' ci vuole politica non slogan | venerdì incontro parlamentari Iv'

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - Sul"il mio messaggio è molto semplice: cila, non gli. Il primodeidi Italia Viva saràsera, per adesso da remoto, alle 21.30". Lo scrive Matteonella sua enews.

Advertising

fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - Franco30554674 : La previsione di Renzi si avvera. La solitudine di Conte, anche i deputati si spaccano e lo scaricano: “Al Quirina… - fisco24_info : L'impasse politica attorno al Quirinale: AGI - Conte e Letta si sono visti nella giornata di lunedì e continuano ad… - fratic : @diMartedi @EnricoLetta Chi c’è lo portò al Quirinale nel 2015: ?? forse Renzi? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Così il leader Iv Matteonell'enews. . 12 gennaio 2022tiene aperte tutte le ipotesi mentre il centrodestra è fermo sulla candidatura di Berlusconi, ... Il governo che dovrà gestire la fine della legislatura se Draghi andasse al"è una ...Roma, 12 gen (Adnkronos) - Sul Quirinale "il mio messaggio è molto semplice: ci vuole la politica, non gli slogan. Il primo incontro dei parlamentari di Italia Viva sarà venerdì sera, per adesso da re ...Con l'elezione del presidente della Repubblica si aprono nuovi scenari per il dopo Draghi. Renzi, Salvini e Letta, pur da posizioni differenti, aprono all'ipotesi di un governo politico coi leader di ...