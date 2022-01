Quirinale: Napoli (Ci), 'maggioranza diventerà politica in ogni caso' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Che vada Draghi, che resti Mattarella o sia un terzo a rivestire il ruolo di Presidente della Repubblica, l'attuale maggioranza di governo dovrà prendere atto del suo mutato profilo, non più solo istituzionale ma anche politico. È un punto su cui tutte le forze faranno bene a riflettere e anche in tempi rapidi. La maggioranza di emergenza messa in piedi un anno fa ha retto a prove complicate, con tensioni inevitabili vista la sua eterogeneità, e ha dato prova che forze alternative in condizioni normali, possono coesistere e legittimarsi reciprocamente di fronte a eventi straordinari". Lo dice Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia. "Il passo successivo da compiere - aggiunge - è importante per il futuro dell'Italia: quelle stesse forze possono, e devono, anche riconoscersi nella normalità della vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Che vada Draghi, che resti Mattarella o sia un terzo a rivestire il ruolo di Presidente della Repubblica, l'attualedi governo dovrà prendere atto del suo mutato profilo, non più solo istituzionale ma anche politico. È un punto su cui tutte le forze faranno bene a riflettere e anche in tempi rapidi. Ladi emergenza messa in piedi un anno fa ha retto a prove complicate, con tensioni inevitabili vista la sua eterogeneità, e ha dato prova che forze alternative in condizioni normali, possono coesistere e legittimarsi reciprocamente di fronte a eventi straordinari". Lo dice Osvaldo, deputato di Coraggio Italia. "Il passo successivo da compiere - aggiunge - è importante per il futuro dell'Italia: quelle stesse forze possono, e devono, anche riconoscersi nella normalità della vita ...

