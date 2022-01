Quirinale, Mannheimer: “Credo in un Mattarella bis” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Abbiamo tutti letto le frasi di Mattarella, che più volte ha detto di non avere nessuna intenzione di volersi ricandidare, ma più passano i giorni e ci avviciniamo alla prima votazione, più mi convinco che un Mattarella bis è più che un’ipotesi ma una possibilità credibile, con un fondamento concreto”. Lo afferma il sondaggista e saggista Renato Mannheimer, esprimendo un giudizio sulle voci che da giorni vedono in crescita il fixing di una conferma di Sergio Mattarella al Quirinale. “Pd e 5Stelle – sottolinea Mannheimer in una dichiarazione all’Adnkronos – lo hanno detto o fatto capire; non lo dice Berlusconi per forza di cose, viste le sue aspirazioni, ma il Cavaliere la potrebbe ritenere una via d’uscita, qualora non si trovasse un nome condiviso. Se fanno circolare il nome di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Abbiamo tutti letto le frasi di, che più volte ha detto di non avere nessuna intenzione di volersi ricandidare, ma più passano i giorni e ci avviciniamo alla prima votazione, più mi convinco che unbis è più che un’ipotesi ma una possibilità credibile, con un fondamento concreto”. Lo afferma il sondaggista e saggista Renato, esprimendo un giudizio sulle voci che da giorni vedono in crescita il fixing di una conferma di Sergioal. “Pd e 5Stelle – sottolineain una dichiarazione all’Adnkronos – lo hanno detto o fatto capire; non lo dice Berlusconi per forza di cose, viste le sue aspirazioni, ma il Cavaliere la potrebbe ritenere una via d’uscita, qualora non si trovasse un nome condiviso. Se fanno circolare il nome di ...

