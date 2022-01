Quirinale | Lamberto Dini | ' Draghi miglior candidato nell' interesse dell' Italia' **

Advertising

LeonardDini : Lamberto Dini: «Persi il Quirinale solo perché colpirono mia moglie con accuse false» - FreeStefano : @eu_sentenza @ilCallista Parte da qui il tam tam per Lamberto Giorgi al quirinale. -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Lamberto

Il Tempo

Se è vero che la vicenda delsta frenando l'azione di governo, una volta che il nodo sarà ... A meno che non decidano di mettersi contro 'l'interesse nazionale', come l'ex premier...Sulla strada che separa Mario Draghi dalc'è un ostacolo chiamato Omicron. Da ex premier a premier,Dini ha un consiglio non richiesto per l'inquilino di Palazzo Chigi e il suo governo: basta temporeggiare con i no - vax. ...«Io penso che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo, non può abbandonare il lavoro in corso». Matteo Salvini lo dice davanti ai banchetti di Porta Portese, ...Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio e già direttore della Banca d'Italia, ha un consiglio non richiesto per Mario Draghi. Se resta a Palazzo Chigi i partiti non gli renderanno la vita facile. M ...