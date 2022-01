Quirinale, la Lega tifa Draghi a Chigi. Il piano B per il Colle senza Berlusconi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Conto che il prossimo Presidente del Consiglio sia Draghi, che si continui a lavorare con lui. Per il Colle avrete il nome entro 15 giorni“. Così Matteo Salvini, oggi 12 gennaio, in una conferenza stampa a Montecitorio. “La Lega non ha nessuna exit strategy dal governo” aggiunge. “All’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia. La Lega c’è a prescindere da chi è a Chigi, da chi sarà il premier. L’idea è che si continui con Draghi ma l’importante è andare avanti“. Quirinale, la Lega guarda oltre il Cav “Noi dobbiamo capire se Berlusconi è davvero in campo” afferma Riccardo Molinari, capogruppo Lega, a Radio Anch’io a proposito del Quirinale. “Ci vogliamo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Conto che il prossimo Presidente del Consiglio sia, che si continui a lavorare con lui. Per ilavrete il nome entro 15 giorni“. Così Matteo Salvini, oggi 12 gennaio, in una conferenza stampa a Montecitorio. “Lanon ha nessuna exit strategy dal governo” aggiunge. “All’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia. Lac’è a prescindere da chi è a, da chi sarà il premier. L’idea è che si continui conma l’importante è andare avanti“., laguarda oltre il Cav “Noi dobbiamo capire seè davvero in campo” afferma Riccardo Molinari, capogruppo, a Radio Anch’io a proposito del. “Ci vogliamo ...

