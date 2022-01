Quirinale, i grandi elettori saranno 1009: proclamato senatore Porta (Pd). Prende il posto di Cario, decaduto per i brogli del 2018 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I grandi elettori che sceglieranno il nuovo presidente della Repubblica saranno 1009. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, infatti, ha proclamato senatore Fabio Porta, eletto nella circoscrizione Esteri nelle liste del Pd. Porta Prende il posto di Adriano Cario, che fa parte del Maie, il Movimento italiani all’estero guidato dal sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. Cario era stato decaduto dopo alcune perizie ed inchieste su presunti brogli elettorali avvenuti nell’ambito dell’elezione nel seggio America Meridionale. Soddisfazione viene espressa da Luciano Vecchi, responsabile del Partito Democratico per gli Italiani nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Iche sceglieranno il nuovo presidente della Repubblica. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, infatti, haFabio, eletto nella circoscrizione Esteri nelle liste del Pd.ildi Adriano, che fa parte del Maie, il Movimento italiani all’estero guidato dal sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo.era statodopo alcune perizie ed inchieste su presuntielettorali avvenuti nell’ambito dell’elezione nel seggio America Meridionale. Soddisfazione viene espressa da Luciano Vecchi, responsabile del Partito Democratico per gli Italiani nel ...

