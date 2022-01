Quirinale: eletti i tre grandi elettori in Sicilia, sono Musumeci, Micciché e Di Paola (M5S) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - sono il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè e il capogruppo del M5S all'Ars Nuccio Di Paola i tre grandi elettori della Sicilia. Il voto si è appena concluso all'Ars. Musumeci, arrivato terzo, ha ottenuto 29 voti, Miccichè 44 voti e Di Paola 32. Su 70 deputati regionali hanno votato in 67, tre in congedo. Zero le schede nulle. Otto deputati della maggioranza hanno, dunque, votato per il grillino Di Paola. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) -il Presidente della Regionena, Nello, il Presidente dell'Assemblea regionalena Gianfranco Miccichè e il capogruppo del M5S all'Ars Nuccio Dii tredella. Il voto si è appena concluso all'Ars., arrivato terzo, ha ottenuto 29 voti, Miccichè 44 voti e Di32. Su 70 deputati regionali hanno votato in 67, tre in congedo. Zero le schede nulle. Otto deputati della maggioranza hanno, dunque, votato per il grillino Di

