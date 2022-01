Quirinale | Costa | “Berlusconi ha fondato centrodestra | da Nci pieno sostegno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Domani si riunisce Noi con l’Italia, con il presidente Lupi, sul tema del Colle la nostra volontà è quella di dare un nostro contributo per dare una più ampia condivisione possibile, una posizione espressa da altri leader di partito”. Lo ha detto Andrea, sottosegretario alla Salute, ospite di AdnKronos Live. “Se ci saranno le condizioni bene, altrimenti ogni coalizione dovrà esprimere un candidato, Silviohail, e Nci ovviamente è pronta a dare”. “Il partito che rappresento, Noi con l’Italia, ha una posizione chiara, la via maestra sarebbe quella di trovare una ampia condivisione sul nome. Se – aggiunge – non si dovesse concretizzare questa ipotesi” della larga convergenza “allora credo che sarà pienamente legittimo che ogni ...