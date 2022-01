Quirinale: 'Coraggio Italia, 'no voto anticipato, legislatura avanti fino a 2023' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - ''Riteniamo che nella situazione attuale in cui si trova l'Italia, sul fronte sanitario ma anche soprattutto rispetto alle sfide che ci attendono a cominciare dalla scadenza del Pnrr, la legislatura debba andare avanti fino alla sua scadenza naturale''. E' quanto si legge in un passaggio del documento finale approvato dall'assemblea dei parlamentari di 'Coraggio Italia' riunita oggi, alla presenza di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - ''Riteniamo che nella situazione attuale in cui si trova l', sul fronte sanitario ma anche soprattutto rispetto alle sfide che ci attendono a cominciare dalla scadenza del Pnrr, ladebba andarealla sua scadenza naturale''. E' quanto si legge in un passaggio del documento finale approvato dall'assemblea dei parlamentari di '' riunita oggi, alla presenza di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro.

