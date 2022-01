**Quirinale: Calenda, 'Bonino nome di riferimento per Azione e +Europa'** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Molti italiani vorrebbero Emma Bonino come presidente della Repubblica. Ammesso che Emma sia disponibile, questo è il nome di riferimento e da oggi lo diventa per tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando del Quirinale, alla firma del patto di federAzione tra Azione e +Europa. "Occorre una persona che abbia questi requisiti, grande autorevolezza anche internazionale, capacità di rappresentare le istituzioni. Per me viene anche l'idea che sia una donna, ma è l'ultimo dei punti. Prima viene la competenza", ha spiegato il leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Molti italiani vorrebbero Emmacome presidente della Repubblica. Ammesso che Emma sia disponibile, questo è ildie da oggi lo diventa per tutti". Lo ha detto Carlo, parlando del Quirinale, alla firma del patto di federtra. "Occorre una persona che abbia questi requisiti, grande autorevolezza anche internazionale, capacità di rappresentare le istituzioni. Per me viene anche l'idea che sia una donna, ma è l'ultimo dei punti. Prima viene la competenza", ha spiegato il leader di

