Quirinale | Brugnaro-Toti riuniscono Coraggio Italia | si lavora a documento unitario**

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - E' in corso nell'Auletta del palazzo dei gruppi di Montecitorio la riunione dei parlamentari di '', convocata da Luigie Giovanniper fare il punto della situazione e definire una strategia comune sulla partita del Colle. A quanto apprende l'Adnkronos, si stando a ununitario, dove '' ribadisce lealtà al governo Draghi e c'è un passaggio sulla linea politica da tenere in vista dell'elezione del prossimo Capo dello Stato.

**Quirinale Brugnaro

... co - fondatore di Coraggio Italia con Luigi. "Un segretario di partito non è normalmente ... Anche perché dopo il, la parabola berlusconiana è destinata all'inesorabile declino. E ......- Cambiamo - Idea che dovrà cercare di esprimere una posizione comune sul candidato per il. Per l'occasione oggi saranno presenti tutti e quattro i fondatori: il presidente Luigi, ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Incontro questa mattina, a Roma, tra Matteo Salvini e i vertici di 'Coraggio Italia' per fare il punto della situazione in vista della partita del Colle. La riunione si è..(LaPresse) Al Quirinale "ci vuole una persona competente con alto senso delle istituzioni, europeista convinto e se poi è anche donna meglio, perché rompiamo ...