Quirinale | Berlusconi sente Salvini | Preservare l' unità della coalizione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) In un colloquio con Matteo, Silvioha ribadito l'importanzacompattezza del centrodestra in vista dell'elezione del presidenteRepubblica. 'L'è ...

e Salvini hanno in programma venerdì un incontro con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.Sarebbe importante non perdere Mattarella e Draghi insieme - ha commentato Calenda - Sul... invece, Calenda ha aggiunto, "non abbiamo preclusioni di nessun genere, ma Silvionon ...In un’intervista a Fanpage.it il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan parla delle possibili norme di sicurezza che i Questori della ...Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Penso che la scelta del presidente della Repubblica andrebbe fatta su basi meritocratiche: capacità, competenze, autorevolezza, leadership internazionale. Deve ...