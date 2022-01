Quirinale, anche Dell’Utri in campo per Berlusconi: “Può farcela”. Lega: “Divisivo, si prepari anche piano b”. M5s rinvia l’assemblea con Conte (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prudenza, attesa, ma anche primi posizionamenti in vista del voto sul Quirinale. I partiti e gli schieramenti si preparano all’appuntamento più complesso con gli occhi puntati ai contagi per il Covid e cercando una quadra che non comporti le elezioni anticipate. Decisivi saranno i prossimi vertici: non usciranno ufficialmente dei nomi, ma si inizierà a delineare “un metodo” e la strategia dei singoli schieramenti. Il centrodestra si incontrerà venerdì 14 gennaio e al momento sembra bloccato sul nome di Silvio Berlusconi. Per il leader di Forza Italia si stanno mobilitando vecchi fedelissimi che dalla scena di fatto non erano mai spariti. Oggi a esprimersi con ottimismo (anzi “realismo”, ha precisato) è stato Marcello Dell’Utri: “Certo che potrebbe farcela”, ha detto all’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prudenza, attesa, maprimi posizionamenti in vista del voto sul. I partiti e gli schieramenti si preparano all’appuntamento più complesso con gli occhi puntati ai contagi per il Covid e cercando una quadra che non comporti le elezioni anticipate. Decisivi saranno i prossimi vertici: non usciranno ufficialmente dei nomi, ma si inizierà a delineare “un metodo” e la strategia dei singoli schieramenti. Il centrodestra si incontrerà venerdì 14 gennaio e al momento sembra bloccato sul nome di Silvio. Per il leader di Forza Italia si stanno mobilitando vecchi fedelissimi che dalla scena di fatto non erano mai spariti. Oggi a esprimersi con ottimismo (anzi “realismo”, ha precisato) è stato Marcello: “Certo che potrebbe”, ha detto all’agenzia ...

