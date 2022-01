"Quello che ci devono dire". La bomba della Gismondo sulle reazioni al vaccino: "Anche fosse una sola persona..." (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il lungo stop per le feste, riparte Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. E un'ampia fetta della puntata di martedì 11 gennaio è ovviamente dedicata all'emergenza coronavirus. A fare il punto, ospite in studio, ecco Maria Rita Gismondo. "Per tanti mesi hanno detto che l'obbligo vaccinale non è necessario. E lo abbiamo messo quando siamo arrivati al 90% dei vaccinati", ricorda Giordano. E l'esperta risponde: "Abbiamo più volte chiesto l'obbligo, almeno inizialmente. Non era chiaro di fatto cosa fosse il green pass, una specie di obbligo, che poi è stato messo troppo tardi. Inseguiamo una percentuale minima di popolazione che non ha grande influenza sulla malattia". Dunque, a Fuori dal Coro viene proposto un servizio che raccoglie alcune testimonianze di chi ha subito una reazione avversa al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il lungo stop per le feste, riparte Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. E un'ampia fettapuntata di martedì 11 gennaio è ovviamente dedicata all'emergenza coronavirus. A fare il punto, ospite in studio, ecco Maria Rita. "Per tanti mesi hanno detto che l'obbligo vaccinale non è necessario. E lo abbiamo messo quando siamo arrivati al 90% dei vaccinati", ricorda Giordano. E l'esperta risponde: "Abbiamo più volte chiesto l'obbligo, almeno inizialmente. Non era chiaro di fatto cosail green pass, una specie di obbligo, che poi è stato messo troppo tardi. Inseguiamo una percentuale minima di popolazione che non ha grande influenza sulla malattia". Dunque, a Fuori dal Coro viene proposto un servizio che raccoglie alcune testimonianze di chi ha subito una reazione avversa al ...

Ultime Notizie dalla rete : Quello che All or nothing racconta la Juventus anche dietro le quinte ...2016 nell'ambito del football americano e che presto si è adattato anche al calcio inglese (oltre al City, sono state realizzate serie anche su Tottenham e Arsenal), rugby e hockey. Lo scopo è quello ...

L'ultimo spettacolo/2. Se le sale si rinnovassero e attirassero il pubblico chiuso in casa Dove si capisca che andare al cinema con altre persone non è solo inchinarsi alla retorica del grande schermo (mai entrare in competizione con quello più piccolo, è sbagliato concettualmente e anche ...

Bonus bollicine, via alle domande: tutto quello che c'è da sapere La Repubblica “Al Mattei di Cerveteri non ci sono solo problemi, ma anche belle novità” “L’anno nuovo è iniziato, ma il vecchiume del passato non si riesce proprio ad eliminarlo. Tuttavia, senza volerci dare per vinti proveremo con determinazione ad aprire la finestra per buttare fuori q ...

Vigili in strada anche dall’una alle 7 del mattino Serve più sicurezza in città. Se ne parla da tempo . ma adesso l’impegno è stato messo nero su bianco nel Dup, documento unico . di programmazione allegato . al bilancio per ...

