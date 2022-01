“Quella voce della radio l'ho riconosciuta in ospedale…”: parla il vero Doc della serie tv a RTL 102.5 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La serie tv è tratta dal libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni, che è il vero DOC, ovvero il medico che nella vita in seguito a un incidente ha perso dodici anni di memoria. Nel corso di W l'Italia su RTL 102.5, con Angelo Baiguini e Federica Gentile, Luca Argentero racconta: “Lo abbiamo molto più che conosciuto. Pierdante è diventato una parte integrante della lavorazione, ci ha raccontato il suo mondo per farci capire che cosa è significato perdere dodici anni di memoria. Nella prima stagione c'è molta autobiografia, in questa seconda ci discostiamo un po' dalla storia personale di Pierdante per poi partire con il vero format di Doc. A me ha colpito molto lo sguardo di Pierdante quando ci siamo incontrati e anche i suoi racconti, che riguardano l'aspetto personale e privato. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Latv è tratta dal libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni, che è ilDOC, ovil medico che nella vita in seguito a un incidente ha perso dodici anni di memoria. Nel corso di W l'Italia su RTL 102.5, con Angelo Baiguini e Federica Gentile, Luca Argentero racconta: “Lo abbiamo molto più che conosciuto. Pierdante è diventato una parte integrantelavorazione, ci ha raccontato il suo mondo per farci capire che cosa è significato perdere dodici anni di memoria. Nella prima stagione c'è molta autobiografia, in questa seconda ci discostiamo un po' dalla storia personale di Pierdante per poi partire con ilformat di Doc. A me ha colpito molto lo sguardo di Pierdante quando ci siamo incontrati e anche i suoi racconti, che riguardano l'aspetto personale e privato. Il ...

