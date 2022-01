Quarta dose anti-Covid? Forse no. La speranza del super vaccino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Così come muta il Covid-19 dovrà farlo anche la strategia di vaccinazione globale. Per contenere la diffusione del virus non è fattibile a lungo periodo il piano (concepito in una situazione di emergenza) di inoculare il vaccino in due dosi, più un booster. Condivide questa linea Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema): “Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi. Non abbiamo ancora dati sulla Quarta dose per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo”. “Sta emergendo il confronto su una seconda dose di richiamo con gli stessi vaccini attualmente in uso – ha spiegato Cavaleri -. Non sono stati ancora generati dati a sostegno di questo approccio. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Così come muta il-19 dovrà farlo anche la strategia di vaccinazione globale. Per contenere la diffusione del virus non è fattibile a lungo periodo il piano (concepito in una situazione di emergenza) di inoculare ilin due dosi, più un booster. Condivide questa linea Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema): “Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi. Non abbiamo ancora dati sullaper poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avcon le vaccinazioni a distanza di poco tempo”. “Sta emergendo il confronto su una secondadi richiamo con gli stessi vaccini attualmente in uso – ha spiegato Cavaleri -. Non sono stati ancora generati dati a sostegno di questo approccio. ...

