Quanto talento sprecato: Walter Sabatini nuovo direttore sportivo della Salernitana (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se Quanto riportato da Sky Sport fosse confermato la “nuova” Salernitana di Danilo Iervolino avrebbe fatto un colpaccio: Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo. Sabatini dovrebbe firmare un contratto di sei mesi per tentare il miracolo: usare la sua bacchetta magica per il mercato di gennaio e sperare che funzioni. La Salernitana – salvata dall’estromissione alla mezzanotte di Capodanno – è ultima in classifica, con 11 punti nel girone d’andata. Per la salvezza ricorreranno all’uomo più libero e geniale che il mercato italiano si permette il lusso di snobbare. Il Napolista lo scrisse in tempi non sospetti: prenderlo al Napoli sarebbe stato un sogno: “è il calcio. È cultura (chiediamo scusa per la volgarità). È storia. È un patrimonio calcistico, culturale e umano. Oltre che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Seriportato da Sky Sport fosse confermato la “nuova”di Danilo Iervolino avrebbe fatto un colpaccio:Sabatini sarà il nuovo. Sabatini dovrebbe firmare un contratto di sei mesi per tentare il miracolo: usare la sua bacchetta magica per il mercato di gennaio e sperare che funzioni. La– salvata dall’estromissione alla mezzanotte di Capodanno – è ultima in classifica, con 11 punti nel girone d’andata. Per la salvezza ricorreranno all’uomo più libero e geniale che il mercato italiano si permette il lusso di snobbare. Il Napolista lo scrisse in tempi non sospetti: prenderlo al Napoli sarebbe stato un sogno: “è il calcio. È cultura (chiediamo scusa per la volgarità). È storia. È un patrimonio calcistico, culturale e umano. Oltre che ...

Advertising

letMoncadacook : Quanto ha gasato oggi Gaston Pereiro ?????? Mai capito cosa non gli abbia effettivamente permesso di fare il salto di… - deatoffees : #Cagliaribologna la magia di #orsolini.... Quanto talento sprecato. - Mauro_Derudas : @_sephilm Quanto lavoro dietro quel 'semplice' click. Anzi, prima ancora c'è il talento, la visione di un particola… - LadyLokiHiddles : Sono costantemente attratta dagli uomini acquario ?? che sia per bellezza, talento o artisticamente [ Crush stori… - octaviaxhz : @gxhastings anni ma almeno 35 AHAHHA ovviamente è solo una cospirazione però è per farti capire quanto è brava e qu… -