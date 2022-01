Quanto pesa sulla salute un sonno di cattiva qualità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Spesso, quando si parla di riposo notturno, l’attenzione cade sull’importanza di avere un sufficiente tempo da dedicare al sonno. Ed è giusto. Occorre sempre considerare Quanto è importante dormire saporitamente per un certo numero di ore ogni notte. Ma la quantità del sonno non basta. Occorre anche avere un sonno che veda susseguirsi i normali cicli che caratterizzano il riposo notturno, che non venga costantemente interrotto e frammentato da risvegli spesso impercettibili, ma comunque in grado di influire sul benessere del giorno dopo. Occorre insomma che il sonno sia di buona qualità. Ora una ricerca italiana rivela Quanto questo dato, nel tempo, potrebbe essere un potenziale elemento di rischio per problemi cognitivi. E ci ricorda una volta di più che non solo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Spesso, quando si parla di riposo notturno, l’attenzione cade sull’importanza di avere un sufficiente tempo da dedicare al. Ed è giusto. Occorre sempre considerareè importante dormire saporitamente per un certo numero di ore ogni notte. Ma la quantità delnon basta. Occorre anche avere unche veda susseguirsi i normali cicli che caratterizzano il riposo notturno, che non venga costantemente interrotto e frammentato da risvegli spesso impercettibili, ma comunque in grado di influire sul benessere del giorno dopo. Occorre insomma che ilsia di buona. Ora una ricerca italiana rivelaquesto dato, nel tempo, potrebbe essere un potenziale elemento di rischio per problemi cognitivi. E ci ricorda una volta di più che non solo ...

