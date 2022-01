Quando il Camerun conquistò il Mondo ad Italia ’90 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando il Camerun conquistò il Mondo con le sue imprese ad Italia ’90, tra le sua fila c’erano il portiere Thomas N’Kono e l’attaccante Roger Milla. Il dolce ricordo di quella squadra africana che nelle Notti Magiche di quel Mondiale Italiano riuscì ad entusiasmare l’intero popolo del pallone. Dalla partita d’esordio contro l’Argentina Campione del Mondo allo sfortunato quarto di finale contro l’Inghilterra. In pillole il racconto di una squadra che ha fatto la Storia del pallone. Quando il Camerun conquistò il Mondo con le sue imprese ad Italia ’90 In questi giorni in Camerun si sta giocando la Coppa d’Africa. Per tutti gli appassionati del pallone che hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ililcon le sue imprese ad’90, tra le sua fila c’erano il portiere Thomas N’Kono e l’attaccante Roger Milla. Il dolce ricordo di quella squadra africana che nelle Notti Magiche di quel Mondialeno riuscì ad entusiasmare l’intero popolo del pallone. Dalla partita d’esordio contro l’Argentina Campione delallo sfortunato quarto di finale contro l’Inghilterra. In pillole il racconto di una squadra che ha fatto la Storia del pallone.ililcon le sue imprese ad’90 In questi giorni insi sta giocando la Coppa d’Africa. Per tutti gli appassionati del pallone che hanno ...

Advertising

AlessioAmato : Quando tutta Italia è ancora in fermento per il trionfo Azzurro dell'11 luglio ma tu sei salentino e devi dividere… - salva_savior : @AdrianaSpappa @GiovaQuez Hai sentito che ha detto? Che fino a quando ci saranno varianti la pandemia non finirà. E… - infoitsport : Coppa d’Africa, dove e quando vederla: la guida completa. Il Camerun di Biya sfida guerra e attentati - sportli26181512 : Coppa d'Africa al via in Camerun, la guida: dove e quando vederla in tv: Scatta l’edizione più contestata della com… - Angelredblack1 : @annak65649009 @Corriere Il Covid c'è pure in Africa. Difatti la nuova variante arriva dal Camerun ed è arrivata in… -