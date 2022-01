“Purtroppo è Paola”. Ritrovato in una casolare il corpo dell’infermiera scomparsa da giorni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era scomparsa da casa domenica Paola Conterno. 52 anni, infermiera all’ospedale di Verduno è stata ritrovata nella tarda serata di martedì. Dopo ore di ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Alba, vigili del fuoco, forestale e Protezione civile, con il coordinamento della Prefettura, l’epilogo peggiore. Dopo aver individuato la sua automobile in una zona non lontana da casa, i militari della Compagnia Carabinieri di Alba hanno esteso le ricerche all’interno di una pertinenza poco lontana dal casolare di località Nicolini nella quale la donna viveva insieme al marito, agricoltore, e all’anziana madre. Qui, all’interno di locali non abitualmente utilizzati dalla famiglia, è stato Ritrovato il corpo di Paola Conterno. Sul posto è intervenuto il medico legale, il cui esame ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erada casa domenicaConterno. 52 anni, infermiera all’ospedale di Verduno è stata ritrovata nella tarda serata di martedì. Dopo ore di ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Alba, vigili del fuoco, forestale e Protezione civile, con il coordinamento della Prefettura, l’epilogo peggiore. Dopo aver individuato la sua automobile in una zona non lontana da casa, i militari della Compagnia Carabinieri di Alba hanno esteso le ricerche all’interno di una pertinenza poco lontana daldi località Nicolini nella quale la donna viveva insieme al marito, agricoltore, e all’anziana madre. Qui, all’interno di locali non abitualmente utilizzati dalla famiglia, è statoildiConterno. Sul posto è intervenuto il medico legale, il cui esame ...

