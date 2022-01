Puglia verso la zona gialla Covid? Raggiunte soglie di posti letto occupati. Oggi quasi 4mila contagi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Puglia verso la zona gialla : ha raggiunto le soglie critiche riferite all’occupazione dei posti letto negli ospedali da parte dei pazienti positivi al Covid-19 e, di conseguenza, considerando anche... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lala: ha raggiunto lecritiche riferite all’occupazione deinegli ospedali da parte dei pazienti positivi al-19 e, di conseguenza, considerando anche...

