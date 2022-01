PSG, il rinnovo del giocatore si complica: sarà addio! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il rinnovo di Presnel Kimpembè si fa sempre più complicato e per il difensore francese l’opzione di salutare Parigi a giugno sembra essere sempre più concreta. Kimpembè, PSGNonostante un contratto in scadenza nel 2024, il difensore francese vorrebbe un aumento di ingaggio che il club parigino non sembra intenzionato a concedergli. Attualmente Kimpembè guadagna 9 milioni netti a stagione, ma l’entourage del calciatore ha fatto sapere che se questa cifra non verrà aumentata, a giugno sarà addio. Il Chelsea è la squadra che più di tutte sta monitorando la situazione: in caso di una partenza di Rudiger destinazione Real Madrid, è proprio Kimpembè il candidato numero 1 per sostituirlo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cagliari, il difensore dice addio: è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildi Presnel Kimpembè si fa sempre piùto e per il difensore francese l’opzione di salutare Parigi a giugno sembra essere sempre più concreta. Kimpembè, PSGNonostante un contratto in scadenza nel 2024, il difensore francese vorrebbe un aumento di ingaggio che il club parigino non sembra intenzionato a concedergli. Attualmente Kimpembè guadagna 9 milioni netti a stagione, ma l’entourage del calciatore ha fatto sapere che se questa cifra non verrà aumentata, a giugnoaddio. Il Chelsea è la squadra che più di tutte sta monitorando la situazione: in caso di una partenza di Rudiger destinazione Real Madrid, è proprio Kimpembè il candidato numero 1 per sostituirlo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cagliari, il difensore dice addio: è ...

Advertising

ALEANI_56 : POGBA AL PSG¿ Nelle ultime ore Poul Pogba è stato accostato al PSG , il francese infatti è in scadenza di contratto… - leoandmax_ : Interesse concreto del #Chelsea per Ousmane #Dembelè, che ritroverebbe #Tuchel. Non è escluso il rinnovo con il… - DottorCandreva2 : RT @capuanogio: ?? Ultimatum #Inter a #Brozovic: entro Natale deve essere definito il rinnovo o chiarito l’addio. Il club sospetta che il c… - mn3mocs : RT @capuanogio: ?? Ultimatum #Inter a #Brozovic: entro Natale deve essere definito il rinnovo o chiarito l’addio. Il club sospetta che il c… - Umbe_juve94 : @MileTrecarichi Agresti ha detto no milik. Il calciatore é del Napoli il Marsiglia avrà l'obbligo di riscattato a g… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG rinnovo Mino Raiola operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele: il procuratore è in osservazione Al Milan, come allo United o al Psg o al Real Madrid o al Borussia Dortmund, lo conoscono benissimo avendo avuto a che fare con lui. I rossoneri, ad esempio, con il rinnovo di Donnarumma, poi mai ...

Calciomercato Napoli/ Koulibaly: 'C'erano molti club interessati, tra cui il PSG' Non so se il Psg mi voleva prima di Ramos, è un idolo per tutti. C'erano delle offerte, ma il ... Aumento in caso di rinnovo? Siamo arrivati in punta di piedi, questa è la carriera di Juan. Lui a 20 ...

PSG, rinnovo in bilico per Kimpembe: nessuna offerta, Chelsea in agguato TUTTO mercato WEB Manchester United, Pogba può partire già a gennaio: c'è il PSG Come riportato da El Chiringuito, quasi sicuramente Paul Pogba non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United, e lascerà i Red Devils a fine stagione. La ...

MERCATO - Manchester United, il Psg su Pogba Secondo fonti di "El Chiringuito", Paul Pogba non rinnoverà con il Manchester United e per questo i Red Devils sarebbero disposti a cederlo subito. Per questo sul centrocampista francese si sono fiond ...

Al Milan, come allo United o alo al Real Madrid o al Borussia Dortmund, lo conoscono benissimo avendo avuto a che fare con lui. I rossoneri, ad esempio, con ildi Donnarumma, poi mai ...Non so se ilmi voleva prima di Ramos, è un idolo per tutti. C'erano delle offerte, ma il ... Aumento in caso di? Siamo arrivati in punta di piedi, questa è la carriera di Juan. Lui a 20 ...Come riportato da El Chiringuito, quasi sicuramente Paul Pogba non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United, e lascerà i Red Devils a fine stagione. La ...Secondo fonti di "El Chiringuito", Paul Pogba non rinnoverà con il Manchester United e per questo i Red Devils sarebbero disposti a cederlo subito. Per questo sul centrocampista francese si sono fiond ...