(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo iOS,adesso è il momento di un ulteriore applicazione per PS4 per i dispositivi Android chiamatodallo sviluppatore rareranger.è un applicazione per dispositivi android che vi permette di creare un server http e inviare l’exploit pOOBs4 su PS4 con firmware 9.00. Dopo che l’exploit è stato caricato, il payload GoldHen viene inviato automaticamente. Inoltre è possibile “iniettare” payload personalizzati grazie al nuovo aggiornamento 2.0 Installazione Scarica l’ultimo apk ( https://github.com/rareranger//releases/ ) Installalo sul tuo dispositivo Android Collega il tuo dispositivo Android e PS4 allo stesso WiFi Fai clic su “Avvia server” e inserisci l’indirizzo scritto sopra il pulsante, sul browser della tua PS4 per eseguire l’exploit Dovresti ricevere la notifica ...

Advertising

TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato ps4jbandroid v2.0 - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato ps4jbandroid v2.0 - rebel4050 : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.3.5 beta - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.3.5 beta - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.3.5 beta -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Zazoom Blog

Il nuovo DLC di Far Cry 6, Pagan Min, è finalmente disponibile. Oggi, Ubisoft hail secondo DLC del gioco, seguendo quello di Vaas. Questa nuova avventura ci rende l'... PC,, PS5, Xbox ...... che in seguito all'annuncio ufficiale avvenuto ai The Game Awards hadiverse interviste ... Alan Wake Remastered è uscito il 5 ottobre 2021 per PS5, Series X - S,, Xbox One e PC.Per la PS4, insomma, inizia un nuovo anno di vendite, a prolungare e gonfiare ulteriormente quello che è stato un indiscutibile successo. Produrre la PS4 è più semplice in virtù di chip di vecchia… Le ...Le PlayStation 5 praticamente introvabili a causa della crisi dei chipset, per compensare Sony continuerà a produrre PS4 per tutto il 2022.