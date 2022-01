project44 ottiene un investimento di 420 milioni di dollari da parte di Thoma Bravo | TPG e Goldman Sachs | portando la valutazione pre-money a 2 | 2 miliardi di dollari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : project44 ottiene

Il Tempo

La risposta a un bisogno cruciale per le aziende di tutto il mondo In veste di tessuto connettivo della supply chain,è il visibility provider che offre la più grande rete di vettori con ...La risposta a un bisogno cruciale per le aziende di tutto il mondo In veste di tessuto connettivo della supply chain,è il visibility provider che offre la più grande rete di vettori con ...Oggi, project44 sta aiutando le aziende a vincere le sfide della supply chain derivanti dalla pressione inflazionistica, dai lockdown, nonché dalle sempre più imprevedibili condizioni meteorologiche e ...