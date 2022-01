Probabili formazioni Juventus-Atalanta: ventiduesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Juventus-Atalanta, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice dell’Allianz Stadium. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 15 gennaio con le due squadre a caccia dei tre punti in questo scontro diretto per il quarto posto. Juventus – Morata si riprende la maglia da titolare, con lui Dybala. Chance Kulusevski per sostituire l’infortunato Federico Chiesa. Atalanta – Muriel pronto a guidare l’attacco. Maehle e Zappacosta i due titolari sulle corsie laterali. Demiral guida la difesa. Le Probabili formazioni Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice dell’Allianz Stadium. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 15 gennaio con le due squadre a caccia dei tre punti in questo scontro diretto per il quarto posto.– Morata si riprende la maglia da titolare, con lui Dybala. Chance Kulusevski per sostituire l’infortunato Federico Chiesa.– Muriel pronto a guidare l’attacco. Maehle e Zappacosta i due titolari sulle corsie laterali. Demiral guida la difesa. Le(4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de ...

