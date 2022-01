Prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fondi – Dopo il rodaggio dei primi 10 giorni di attività, raddoppia il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi che passa da 60 a 120 Prenotazioni giornaliere. Alla luce della crescente richiesta e al fine di implementare l’offerta, il direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo e il vice Fabrizio Turchetta hanno chiesto e ottenuto dalla direzione sanitaria il potenziamento del servizio. Per prenotare il test antigenico rapido resta a disposizione l’apposito link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf. Coloro che hanno effettuato la prenotazione ma vorrebbero anticiparla possono cancellare la prima richiesta, utilizzando il link ricevuto in fase di conferma, e prenotarne una nuova. La nuova organizzazione, che consentirà di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Dopo il rodaggio dei primi 10 giorni di attività, raddoppia ilin“Sandi Dio” diche passa da 60 a 120giornaliere. Alla luce della crescente richiesta e al fine di implementare l’offerta, il direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo e il vice Fabrizio Turchetta hanno chiesto e ottenuto dalla direzione sanitaria il potenziamento del servizio. Per prenotare il test antigenico rapido resta a disposizione l’apposito link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/in.jsf. Coloro che hanno effettuato la prenotazione ma vorrebbero anticiparla possono cancellare la prima richiesta, utilizzando il link ricevuto in fase di conferma, e prenotarne una nuova. La nuova organizzazione, che consentirà di ...

Advertising

ProLocoFondi : Prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi. Per anticipare il te… - agoralazio : Prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” Per anticipare il test è possi… - VicentePugliaAr : RT @GazzettinoGolfo: #COVID19 #Drivein #Fondi - Prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” - http… - GazzettinoGolfo : #COVID19 #Drivein #Fondi - Prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” -… - infotemporeale : Fondi / Coronavirus, prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” -