Polveriera Forza Italia L’ultimatum di Berlusconi a Draghi scalda i franchi tiratori Dopo la minaccia del Cav di staccare la spina al Governo i peones azzurri sono in fibrillazione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il pallottoliere di Silvioperde pezzi, giornogiorno. Anche perché era stato gonfiato, ad arte, dalla propaganda. Per l’ex presidente del Consiglio, il Quirinale resta un’utopia, il sogno di una vita che si scontra con la dura realtà dei numeri: la soglia dei 505 grandi elettori è sempre più lontana. Addirittura gli exani, oggi con Giovanni Toti, guardano altrove. Le parole fiduciose del coordinatore di, Antonio Tajani, servono per serrare i ranghi nel centrodestra. Secondo Tajani i numeri ci sarebbero: la base è formata dai circa 450 grandi elettori, riconducibili al centrodestra, a cui si aggiungerebbero i voti diviva e successivamente quelli del gruppo Misto. Un bottino inatteso di almeno 50 voti. Un messaggio a Lega e Fratelli ...

