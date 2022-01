Poliziotto aggredito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un Poliziotto della Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L’episodio è stato denunciato dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). “Quel che è accaduto nel carcere di S.Maria Capua Vetere, con la violenta aggressione a un Poliziotto – spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe – ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di Polizia Penitenziaria. Ieri mattina – racconta Capece – nel Reparto Nilo un detenuto italiano categoria comune, all’atto di effettuare una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Undella Penitenziaria è statoda un detenuto aldi(Caserta). L’episodio è stato denunciato dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). “Quel che è accaduto neldi S., con la violenta aggressione a un– spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe – ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di Polizia Penitenziaria. Ieri mattina – racconta Capece – nel Reparto Nilo un detenuto italiano categoria comune, all’atto di effettuare una ...

