Playoff Mondiali, problemi per Italia-Macedonia: ipotesi campo neutro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) problemi in vista per il Playoff Italia-Macedonia del Nord. Il match si potrebbe giocare in campo neutro a causa delle restrizioni Covid A marzo l’Italia si giocherà le ultime carte per strappare il pass per il Mondiale in Qatar. Nella prima partita dei Playoff, gli Azzurri se la vedranno contro la Macedonia del Nord ma la partita, in programma allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarebbe in bilico. Il match, infatti, è al centro di alcune controversie di natura sanitaria legate alle restrizioni anti-Covid. La Macedonia non avrebbe i requisiti previsti dal nuovo decreto del Governo Italiano per giocare nel nostro Paese. La maggior parte dei calciatori macedoni sarebbero vaccinati con Sputnik, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in vista per ildel Nord. Il match si potrebbe giocare ina causa delle restrizioni Covid A marzo l’si giocherà le ultime carte per strappare il pass per il Mondiale in Qatar. Nella prima partita dei, gli Azzurri se la vedranno contro ladel Nord ma la partita, in programma allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarebbe in bilico. Il match, infatti, è al centro di alcune controversie di natura sanitaria legate alle restrizioni anti-Covid. Lanon avrebbe i requisiti previsti dal nuovo decreto del Governono per giocare nel nostro Paese. La maggior parte dei calciatori macedoni sarebbero vaccinati con Sputnik, ...

Advertising

cn1926it : #Playoff #Mondiali 2022, il #Covid mette a rischio la semifinale #ItaliaNordMacedonia - SpazioInter : La FIGC ci pensa in vista dei playoff di marzo: la novità per gli azzurri! - - Spazio_J : Playoff Mondiali: c'è l'idea della FIGC! - - cosimoromano5 : @alessan28580338 @FrancescoOrdine In effetti L unica cosa che ha detto è che Allegri troverà il modo di mettere in… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Chiesa salta i playoff Mondiali: le alternative per l'#Italia di #Mancini #Qatar2022 -