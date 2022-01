Pioli: «Coppa Italia da affrontare al meglio. Può essere la sua occasione» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Pioli: «Coppa Italia da affrontare al meglio. Potrebbe essere la sua occasione». Le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Mediaset alla vigilia del match di Coppa Italia col Genoa. Coppa Italia – «La Coppa Italia è un’opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo fare il nostro meglio in ogni competizione». OBIETTIVO – «Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita». DANIEL MALDINI – «Daniel sta lavorando bene e crescendo tanto. E’ ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022): «daal. Potrebbela sua». Le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefanoha parlato a Mediaset alla vigilia del match dicol Genoa.– «Laè un’opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo fare il nostroin ogni competizione». OBIETTIVO – «Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremopronti e preparati per fare una grande partita». DANIEL MALDINI – «Daniel sta lavorando bene e crescendo tanto. E’ ...

