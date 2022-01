Piero Barone | il tenore ha fatto felici i suoi genitori così | grande gioia in famiglia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)hamantenendo la sua promessa:ininsieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto forma il gruppo musicale Il volo. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. In questi anni hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

annjosiah : RT @rosi7850: @Johanailvolover @annjosiah @piero_barone @IBoschetto Amici colleghi e fratelli?????? - w_margherita : RT @ilariatoscano96: “Certo che sei veramente uno stronzo, arrogante e maleducato.” QUESTA SCENA ADORO AHAHAHAHAHAH #unamorecosigrande #ilv… - ilvoloversinte : Dal profilo Instagramstories ufficiale di @piero_barone #pierobarone #ilvolo - Antonino097 : RT @ilariatoscano96: “Certo che sei veramente uno stronzo, arrogante e maleducato.” QUESTA SCENA ADORO AHAHAHAHAHAH #unamorecosigrande #ilv… - ninakenna : RT @RaiUno: Una serata magica ?? @ilvolo - Tributo a #EnnioMorricone è su RaiPlay ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Barone

SoloGossip.it

, membro de Il Volo, ha reso il pubblico partecipe di un cambiamento impressionante: nessuno se lo aspettava da lui Fortuito è stato l'incontro dei tre tenori all'interno della ...Il gruppo, formato da Gianluca Ginoble Ingnazio Boschetto e, nel corso degli anni ha ottenuto grandi risultati. In attesa di nuove performance, l'artista abruzzese si concede all' amore :...Piero Barone ha fatto felici i suoi genitori mantenendo una promessa: è riuscito a portare questa grande gioia alla sua famiglia.come informa il Corriere dello Sport, fino a ieri erano stati venduti circa 25mila biglietti dei 37mila disponibili per la Supercoppa di stasera al Meazza tra Inter e Juventus. "In tribuna vip ci sarà ...