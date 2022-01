PIER SILVIO BERLUSCONI FESTEGGIA IL TG5: “30 ANNI DI CREDIBILITÀ, MODERNITÀ E INNOVAZIONE” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domani ricorre il trentesimo compleanno del Tg5, il telegiornale di Canale 5 nato il 13 gennaio 1992 con la direzione di Enrico Mentana. Ecco il commento di PIER SILVIO BERLUSCONI, amministratore delegato di Mediaset. Ricordo benissimo l’emozione di quelle ore: il 13 gennaio 1992 nasceva il telegiornale di Canale 5, il primo tg che si confrontava con coraggio con il notiziario della prima rete di servizio pubblico. Domani il Tg5 compie 30 ANNI ed è riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana. Trent’ANNI di CREDIBILITÀ, MODERNITÀ, INNOVAZIONE conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg, del fondatore Enrico Mentana e dei suoi successori Carlo Rossella e Clemente Mimun. Ringrazio tutti i professionisti ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domani ricorre il trentesimo compleanno del Tg5, il telegiornale di Canale 5 nato il 13 gennaio 1992 con la direzione di Enrico Mentana. Ecco il commento di, amministratore delegato di Mediaset. Ricordo benissimo l’emozione di quelle ore: il 13 gennaio 1992 nasceva il telegiornale di Canale 5, il primo tg che si confrontava con coraggio con il notiziario della prima rete di servizio pubblico. Domani il Tg5 compie 30ed è riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana. Trent’diconquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg, del fondatore Enrico Mentana e dei suoi successori Carlo Rossella e Clemente Mimun. Ringrazio tutti i professionisti ...

