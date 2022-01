Piano nazionale per la promozione della lettura 2021/23 diventa operativo, a disposizione oltre 4 milioni di euro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “L’adozione del decreto che rende operativo il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura (2021-2023) è un fattore di grande sostegno alla crescita culturale del Paese. La legge per la promozione della lettura ha già dato risultati tangibili per le piccole librerie indipendenti, per la nascita dei Patti locali per la lettura e per l’innovazione nelle biblioteche scolastiche”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “L’adozione del decreto che rendeild’azione per la-2023) è un fattore di grande sostegno alla crescita culturale del Paese. La legge per laha già dato risultati tangibili per le piccole librerie indipendenti, per la nascita dei Patti locali per lae per l’innovazione nelle biblioteche scolastiche”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione. L'articolo .

