Piano europeo di lotta contro il cancro, question time con il ministro Speranza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 12 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il cancro (Lapia – Misto-CD); sulle iniziative per la diagnosi e la cura dell’insufficienza renale cronica (Bologna – CI); sulle iniziative per un migliore funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione da Covid-19 (Provenza – M5S); sulle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il Covid-19 e dell’attività di tracciamento dei casi di contagio, anche al fine ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 12 gennaio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ildella Salute, Roberto, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione aldiil(Lapia – Misto-CD); sulle iniziative per la diagnosi e la cura dell’insufficienza renale cronica (Bologna – CI); sulle iniziative per un migliore funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione da Covid-19 (Provenza – M5S); sulle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinaleil Covid-19 e dell’attività di tracciamento dei casi di contagio, anche al fine ...

Advertising

Lopinionista : Piano europeo di lotta contro il cancro, question time con il ministro Speranza - settimo771 : RT @Montecitorio: Le iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il #cancro sono il tema dell'interrogazione che la deputata @… - Montecitorio : Le iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il #cancro sono il tema dell'interrogazione che la depu… - Emmachampagne95 : RT @saltaombrell126: @perchetendenza @pbecchi Ma se è un piano escogitato dai potenti perché il presidente del parlamento europeo si vorreb… - ArsSpadoni : RT @ElettronicaMer2: #NXP o #Infineon? Voci sempre più insistenti danno per imminente l’annuncio di una acquisizione da parte di #Samsung d… -