Peugeot - Thierry Lonziano alla guida della filiale italiana (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Thierry Lonziano è il nuovo responsabile della filiale Peugeot Italia. Il dirigente francese, di origini italiane, risponderà direttamente a Santo Ficili, Stellantis Country Manager Italia. Una carriera nel marketing. Lonziano, 50enne, è entrato nel gruppo PSA nel 1994 e ha già vissuto in Italia, dove ha ricoperto ruoli di spicco in ambito comunicazione e commerciale, fino a diventare Direttore Marketing Peugeot in Italia e poi in Francia e in seguito responsabile a livello globale. L'obiettivo principale di Lonziano è quello di portare al 20% il mix di vendite delle versioni elettrificate del marchio nel nostro Paese, contando anche sull'imminente lancio della nuova generazione della Peugeot 308. Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è il nuovo responsabileItalia. Il dirigente francese, di origini italiane, risponderà direttamente a Santo Ficili, Stellantis Country Manager Italia. Una carriera nel marketing., 50enne, è entrato nel gruppo PSA nel 1994 e ha già vissuto in Italia, dove ha ricoperto ruoli di spicco in ambito comunicazione e commerciale, fino a diventare Direttore Marketingin Italia e poi in Francia e in seguito responsabile a livello globale. L'obiettivo principale diè quello di portare al 20% il mix di vendite delle versioni elettrificate del marchio nel nostro Paese, contando anche sull'imminente lancionuova generazione308.

