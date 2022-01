Period panties | ecco gli slip da ciclo e perché sono meglio degli assorbenti

Advertising

Cobra8310 : RT @DrGregHouse73: Ma cos'è sta porcheria delle 'period panties'? - DrGregHouse73 : Ma cos'è sta porcheria delle 'period panties'? - suh0_l : qualcuna ha provato le period panties di cui fanno la pubblicità? sarebbe interessante prenderne un paio ma non so… - Teacherwhocare : Ho appena comprato un paio di period panties, ossia mutande da ciclo. Non ho intenzione di testarle il primo o il s… - mony_carmy : Non capisco perché l’esselunga non lo fa ma la coop sì…ma ultimamente sto pensando di prendere le period panties de… -

Ultime Notizie dalla rete : Period panties

Diregiovani

La rivoluzione è già in atto e speriamo che molti di voi conoscano già questo prodotto, magari per averlo ricevuto come regalo di Natale. Gli slip da ciclo , o, stanno entrando a far parte del guardaroba femminile. Si tratta di mutandine con diversi strati assorbenti che sostituiscono, durante il ciclo mestruale, i comuni assorbenti usa e ...... tamponi e assorbenti igienici in cotone biologico, assorbenti in panno lavabile, spugne mestruali da inserire direttamente in vagina e le così dette "", le mutandine assorbenti ...Oltre ad essere un prodotto ecofriendly, la qualità più importante è il confort. Abbiamo provato per voi alcuni slip da ciclo. Ecco il nostro parere.Have you ever spent hours in the dressing room trying on bras and walked out either feeling discouraged or buying something you still didn’t totally love? Samesies — bigtime. But, I decided to make a ...