Pereiro all’ultimo respiro | il Cagliari beffa il Bologna nel recupero

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) LA PARTITA Seconda pesantissima vittoria consecutiva per il, che grazie al successo in rimonta in casa per 2-1 contro unin piena emergenza, si porta solo a -1 dalla zona salvezza (il Venezia quartultimo a quota 17 punti). Al 14?, grandissima occasione per i sardi: traversone di Altare per Lykogiannis che rimette basso in mezzo per il taglio di Bellanova, il quale calcia di prima intenzione trovando il palo della porta di Skorupski. Sul fronte opposto, serie di batti e ribatti in area di rigore dopo un corner per gli ospiti, dopo di che la girata con il mancino da parte di Theate viene spedita sopra la traversa da Cragno. Alla mezz’ora Pavoletti appoggia per Grassi che calcia con il destro al volo trovando però la parata di Skorupski. Dopo l’intervallo, un po’ a sorpresa, arriva il vantaggio del: splendido ...