Perché l’esercito svizzero ha scelto Threema (ma non ha messo al bando WhatsApp) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’esercito elvetico ha scelto il proprio strumento per le comunicazioni in tempo reale, evitando che passino da server esteri. Ma sulla concorrenza, le cose stanno un po’ diversamente da come sono state raccontate Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 gennaio 2022)elvetico hail proprio strumento per le comunicazioni in tempo reale, evitando che passino da server esteri. Ma sulla concorrenza, le cose stanno un po’ diversamente da come sono state raccontate

Advertising

chiarakalos : RT @tutroppotop: siete in malafede da sempre e per sempre e no, non lo dico perché lo devo sempre difendere bimba di Dybala e cazzate varie… - hoonestlyy : RT @tutroppotop: siete in malafede da sempre e per sempre e no, non lo dico perché lo devo sempre difendere bimba di Dybala e cazzate varie… - cripto2001 : @DReqvenge2020 @paceinguerra @pellegrino_fra @ms_incred @imballoionico @Mary_Cric @valy_s @Bi_AL_tp @Savio19m… - Flaviacataldi_ : RT @tutroppotop: siete in malafede da sempre e per sempre e no, non lo dico perché lo devo sempre difendere bimba di Dybala e cazzate varie… - tutroppotop : siete in malafede da sempre e per sempre e no, non lo dico perché lo devo sempre difendere bimba di Dybala e cazzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’esercito Perché l’esercito svizzero non può più usare WhatsApp, Signal e Telegram Fanpage.it