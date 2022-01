Per Sassoli funerali di Stato venerdì a Roma Ci sarà anche Ursula von der Leyen (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo ha deciso il,consiglio dei ministri. La camera ardente si aprirà invece domani in Campidoglio Leggi su corriere (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo ha deciso il,consiglio dei ministri. La camera ardente si aprirà invece domani in Campidoglio

Advertising

EnricoLetta : Le parole che non avrei mai voluto pronunciare. Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassiona… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - andreafrugiuele : RT @Fibrinsk: @SMaurizi Si sassoli era abbastanza convinto che Assange meritava di stare in galera per ciò che aveva fatto. - albealias : mentana, che vorrebbe denunciare chi è felice per la morte di sassoli, raggiunge le inscalabili vette del ridicolo.… -