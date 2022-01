Per Hyundai Italia forte crescita nel 2021 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Italia archivia il 2021 con un traguardo importante. Secondo i dati di Unrae ha immatricolato 45.009 auto negli ultimi 12 mesi, un valore che permette all'azienda di raggiungere il 3,1% in termini di quota di mercato (il 4% nel canale privati), che corrisponde a un balzo dello 0,7% rispetto al 2020 e dello 0,5% rispetto al 2019. In merito al computo totale delle immatricolazioni, Hyundai fa segnare una crescita di quasi il 35% rispetto al 2020, oltre 6 volte superiore rispetto al trend generale di mercato che si assesta al 5,5%. Considerando la crescita anno su anno delle vendite e l'incremento della quota di mercato, Hyundai segna una delle migliori performance del mercato del 2021. Il successo di Hyundai in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –archivia ilcon un traguardo importante. Secondo i dati di Unrae ha immatricolato 45.009 auto negli ultimi 12 mesi, un valore che permette all'azienda di raggiungere il 3,1% in termini di quota di mercato (il 4% nel canale privati), che corrisponde a un balzo dello 0,7% rispetto al 2020 e dello 0,5% rispetto al 2019. In merito al computo totale delle immatricolazioni,fa segnare unadi quasi il 35% rispetto al 2020, oltre 6 volte superiore rispetto al trend generale di mercato che si assesta al 5,5%. Considerando laanno su anno delle vendite e l'incremento della quota di mercato,segna una delle migliori performance del mercato del. Il successo diin ...

