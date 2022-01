(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al via l’trasulle. Il vertice di oggi, che segue il vertice di Palazzo Chigi prima di Natale, si svolge al ministero del Lavoro: sarà infatti il ministro Orlando a presiedere l’con i leader di Cgil, Cisl e Uil. Presente anche il ministro dell’Economia, Daniele Franco e Marco Leonardi esperto di previdenza e consigliere di palazzo Chigi. Il round di oggi sancirà il fischio di inizio di una partita lunga e attese: capitoli più caldi del confronto, flessibilità in uscita,di garanzia per i giovani, riconoscimento del lavoro di cura per le donne, previdenza complementare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sulsitodisimone : Pensioni, incontro governo-sindacati - italiaserait : Pensioni, incontro governo-sindacati - fisco24_info : Pensioni, incontro governo-sindacati: Cgil, Cisl e Uil al ministero del Lavoro dal ministro Orlando… - telodogratis : Cosa ne sarà delle pensioni. Al via secondo incontro tra governo e sindacati - PalermoToday : Cosa ne sarà delle pensioni. Al via secondo incontro tra governo e sindacati -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni incontro

... senza, ribadisce, analoghe tutele a livello di busta paga, infortuni e. Intanto 'per il ... Il sindacato ha scritto anche al prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza per une come i ...... Buongiorno, Vi scrivo perché ho letto un vostro articolo sulleprecoci, asserite che con ... l'si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 ...Al via l’incontro tra governo e sindacati sulle pensioni. Il vertice di oggi, che segue il vertice di Palazzo Chigi prima di Natale, si svolge al ministero del Lavoro: sarà infatti il ministro Orlando ...Riforma pensioni, le osservazioni e le sollecitazioni della Cgil dopo l'approvazione della Legge di bilancio e in vista del confronto col Governo ...