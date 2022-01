Pd | Bersani | ' pensiamo a un nuovo partitone come l' Ulivo'

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il campo progressista è un'alleanza solida tra i Cinquestelle e una sinistra plurale riaggregata. Andando oltre quello che c'è. Guardando all'interno della società. Il nostro potenziale è maggiore di quello che esprimiamo. Mettiamo insieme un manifesto di pochi punti, che parta dal lavoro. UnPd andrebbe benissimo. E se non ci si riesce serve qualcosa difu con l'. Meno di un partito, ma più di un'alleanza. La risposta però tocca a loro. Al Pd". Lo dice Pier Luigi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Quanto al rapporto con il Movimento Cinquestelle, "quelli che nel centrosinistra li prendonobersaglio concludano coerentemente: io voglio che ...

Ed ecco che si ritrova con D'Alema e. Il PD sembra giocare con lo stesso schema del 1996 e ... Noi lain un altro modo. Sul Riformista il professor Michele Prospero dice che il nome ...Quanto al rapporto con il Movimento Cinquestelle, "quelli che nel centrosinistra li prendono come bersaglio concludano coerentemente: io voglio che vinca la destra. Conosciamo i problemi di un Movimen ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Draghi è sicuramente in pole position per il Quirinale, pur con tutte le subordinate del caso. Il punto è un altro: vogliamo dirlo che andrebbe cercata un'alternativa?" Lo ...