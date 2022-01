Pazzesco in Coppa d’Africa, Tunisia-Mali finisce prima del 90?: scoppia la rissa in campo! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha dell’incredibile la notizia che arriva dal Camerun, dove si sta disputando la Coppa d’Africa 2022. Al minuto 85:10 del match Tunisia-Mali infatti, l’arbitro Janny Sikazwe ha fischiato la fine della partita. Dopo essersi accorto dell’errore, l’arbitro originario dello Zambia ha fatto riprendere il gioco, per poi farlo nuovamente terminare al minuto 89:50, nonostante diverse pause nel corso del match e ben due On-Field Rewiew. Dopo una riunione la CAF ha deciso così di far rientrare in campo i giocatori delle due squadre. La Tunisia però, infuriata per l’accaduto, aveva già lasciato lo stadio e non sembra volersi ripresentare sul terreno di gioco. Molto più probabile invece che venga presentato un ricorso da parte della nazionale tunisina. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha dell’incredibile la notizia che arriva dal Camerun, dove si sta disputando la2022. Al minuto 85:10 del matchinfatti, l’arbitro Janny Sikazwe ha fischiato la fine della partita. Dopo essersi accorto dell’errore, l’arbitro originario dello Zambia ha fatto riprendere il gioco, per poi farlo nuovamente terminare al minuto 89:50, nonostante diverse pause nel corso del match e ben due On-Field Rewiew. Dopo una riunione la CAF ha deciso così di far rientrare in campo i giocatori delle due squadre. Laperò, infuriata per l’accaduto, aveva già lasciato lo stadio e non sembra volersi ripresentare sul terreno di gioco. Molto più probabile invece che venga presentato un ricorso da parte della nazionale tunisina. Thomas Cambiaso

