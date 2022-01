Paura per Mino Raiola, il procuratore di Ibra e dei big del calcio: ricoverato d’urgenza al San Raffaele (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ore di Paura per la sorte del procuratore sportivo Mino Raiola, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A quanto si apprende, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nell’Irccs milanese. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non si sa, al momento, se sia in pericolo di vita o se la prognosi sia stata già sciolta. La notizia del ricovero di Raiola è stata lanciata da tutti i siti internazionali di calcio, e di news, più in generale, considerato il “peso specifico” dell’agente, di origini campani. Mino Raiola, cresciuto in Olanda da una famiglia di emigranti, ad Haarlem, conseguì la maturità classica e poi si iscrisse a Giurisprudenza senza mai laurearsi. LEGGI ANCHE Ibrahimovic si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ore diper la sorte delsportivoall’ospedale Sandi Milano. A quanto si apprende, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nell’Irccs milanese. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non si sa, al momento, se sia in pericolo di vita o se la prognosi sia stata già sciolta. La notizia del ricovero diè stata lanciata da tutti i siti internazionali di, e di news, più in generale, considerato il “peso specifico” dell’agente, di origini campani., cresciuto in Olanda da una famiglia di emigranti, ad Haarlem, conseguì la maturità classica e poi si iscrisse a Giurisprudenza senza mai laurearsi. LEGGI ANCHEhimovic si ...

