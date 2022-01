Parma, Iachini: «Specializzato nel ribaltare situazioni, un passo alla volta verso la promozione» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’allenatore del Parma Iachini ha parlato dell’obiettivo promozione in Serie A Beppe Iachini, allenatore del Parma, ha parlato dell’obiettivo promozione in Serie A in una intervista a La Gazzetta dello Sport. RIBALTONI – «Io ho spesso ribaltato situazioni complicate, partendo dal basso e valorizzando giocatori. Cercherò di farlo anche qui, con l’unica medicina che conosco: il lavoro». promozione – «Se ci riusciamo quest’anno, bene: anche se la squadra era vicina al playout… Ci proviamo, sto trasmettendo alla squadra il mio pensiero: atteggiamento, mentalità, organizzazione, prendere in mano le partite. Un passo alla volta e vediamo». QUALITA – «Quando vengo chiamato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’allenatore delha parlato dell’obiettivoin Serie A Beppe, allenatore del, ha parlato dell’obiettivoin Serie A in una intervista a La Gazzetta dello Sport. RIBALTONI – «Io ho spesso ribaltatocomplicate, partendo dal basso e valorizzando giocatori. Cercherò di farlo anche qui, con l’unica medicina che conosco: il lavoro».– «Se ci riusciamo quest’anno, bene: anche se la squadra era vicina al playout… Ci proviamo, sto trasmettendosquadra il mio pensiero: atteggiamento, mentalità, organizzazione, prendere in mano le partite. Une vediamo». QUALITA – «Quando vengo chiamato ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma Iachini Attacco Parma, il gioco delle coppie: in 6 per 2 maglie La ripresa del campionato di serie B si avvicina, Covid permettendo, e dopo tanto calciomercato finalmente si torna a parlare di campo. Beppe Iachini ha battezzato il 3 - 5 - 2 (o 3 - 4 - 1 - 2) per la rincorsa alla zona playoff, già a partire dalla gara di sabato pomeriggio al Tardini contro il Crotone. Sistema di gioco utilizzato anche ...

Ora è ufficiale: Filippo Costa è un nuovo giocatore del Parma La notizia era nell'aria già da diversi giorni e ora è arrivata anche l'ufficialità. Filippo Costa è un nuovo giocatore del Parma. Nuovo terzino sinistro per Iachini, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Ecco il comunicato della società ducale: "Il Parma Calcio 1913 comunica l'acquisto a titolo temporaneo ...

