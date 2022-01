Paparazzati insieme Belen e Stefano | ritorno di fiamma?

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La prende all’aeroporto e l’accompagna a casa,De Martino eRodriguez sembra in sintonia. Santiago non c’è, i due sono soli,diè stata impegnata questa settimana a godersi una bella vacanza in Uruguay sulla spiaggia di José Ignacio con la sua inseparabile amica Patrizia Graffini (parrucchiera, 56 anni). Ma ciò che realmente interessa è lo scoop riportato sul sito di Whoopsee: a quanto pare all’aeroporto di Malpensa ad aspettarec’era l’ex maritode Martino. Saranno tornatio si tratta di semplice gentilezza? Ciò che viene notata però è l’assenza del figlio dell’ex coppia Santiago. Si sa infatti che Santiago è stato questa settimana con il papà e la stessa cosa è avvenuta per la figlia ...

infoitcultura : Belen e Stefano De Martino, boom: paparazzati insieme, il feeling ri-decolla - xcrazywhats : BELEN E DE MARTINO PAPARAZZATI INSIEME? NOOO VAB’E - jumptarvo : @_thegod_father sono stati paparazzati insieme - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme in aeroporto - fanpage : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme in aeroporto -

I due sono statiin compagni di qualche amico. I due non si sono mostratisui social e alla fine della vacanza hanno preso diverse destinazioni. Lei, volto di Dazn, è tornata in ...Gianmaria Antinolfi è l'uomo che ha fatto impazzire le cronache rosa nel 2020 per la sua vicinanza a Belen Rodriguez : infatti i due sono statimentre si baciavano, e avevano dato ...Sono stati molti i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a chiedersi: è un ritorno di fiamma o solo un incontro di due ex? A lanciare ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino ritorno di fiamma? Paparazzati all'aeroporto insieme al ritorno di una vacanza di lei in Uruguay.